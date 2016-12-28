Азар: «Нынешний „Челси“ - лучшая команда, за которую я когда-либо играл»

Полузащитник «Челси» Эден Азар высокого мнения о нынешней форме «синих»:

«Является ли нынешний „Челси“ лучшей командой, за которую я когда-либо играл? Да, мы ведь побеждаем в каждом матче!

Мы полны уверенности. Пытаемся достичь того, что не удавалось нам в прошлом».

Ранее бельгиец стал 6-м футболистом в истории «Челси», забившим за клуб 50 мячей в матчах Премьер-Лиги.