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Джикия: «„Багажа“ Аленичева не видел, видел его трофеи – футболку и бутсы»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Джикия Георгий, Аленичев Дмитрий
Сегодня, 10:52 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Антон Белюсь

Новичок «Спартака» Георгий Джикия не сумел отыскать на «Открытие-Арене» «багаж» бывшего наставника «красно-белых» Дмитрия Аленичева:

«Заметил ли где-нибудь „багаж“ Аленичева? На базе не был, был на „Открытие-Арене“. Подписал контракт, побывал в музее и поехал домой. „Багажа“ Аленичева не видел, видел его трофеи – футболку и бутсы.

Сильно ли отличаются финансовые условия от того, что было в „Амкаре“? А вы как думаете? Но когда подписывал контракт, о деньгах не думал. Пока спокойно в отпуске отдыхаю – далеко идущих планов на покупки не строил. Нужно больше думать о том, как заиграть в „Спартаке“.

Ранее говорил, что при прочих равных выберу „Локомотив“? А „Локомотив“ мне что-то предлагал? От „Локомотива“ никакого предложения я так и не услышал. Поэтому не надо ничего припоминать».

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