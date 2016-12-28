Джикия: «„Багажа“ Аленичева не видел, видел его трофеи – футболку и бутсы»

Новичок «Спартака» Георгий Джикия не сумел отыскать на «Открытие-Арене» «багаж» бывшего наставника «красно-белых» Дмитрия Аленичева:

«Заметил ли где-нибудь „багаж“ Аленичева? На базе не был, был на „Открытие-Арене“. Подписал контракт, побывал в музее и поехал домой. „Багажа“ Аленичева не видел, видел его трофеи – футболку и бутсы.

Сильно ли отличаются финансовые условия от того, что было в „Амкаре“? А вы как думаете? Но когда подписывал контракт, о деньгах не думал. Пока спокойно в отпуске отдыхаю – далеко идущих планов на покупки не строил. Нужно больше думать о том, как заиграть в „Спартаке“.

Ранее говорил, что при прочих равных выберу „Локомотив“? А „Локомотив“ мне что-то предлагал? От „Локомотива“ никакого предложения я так и не услышал. Поэтому не надо ничего припоминать».