«Кристал Пэлас» нацелился на защитника «Арсенала» Гиббса

Защитник «Арсенала» Киран Гиббс в январе может сменить клубную прописку.

Сообщается, что 27-летний игрок входит в сферу трансферных интересов «Кристал Пэлас».

Гиббс не имеет твердого места в стартовом составе «канониров», проигрывая конкуренцию Начо Монреалю, и готов покинуть клуб, чтобы получать больше игровой практики.

По слухам, на игрока также претендует «Суонси Сити».