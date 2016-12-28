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«Кристал Пэлас» нацелился на защитника «Арсенала» Гиббса

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Кристал Пэлас, Суонси Сити, Гиббс Киран
Сегодня, 11:41 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Арсенала» Киран Гиббс в январе может сменить клубную прописку.

Сообщается, что 27-летний игрок входит в сферу трансферных интересов «Кристал Пэлас».

Гиббс не имеет твердого места в стартовом составе «канониров», проигрывая конкуренцию Начо Монреалю, и готов покинуть клуб, чтобы получать больше игровой практики.

По слухам, на игрока также претендует «Суонси Сити».

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