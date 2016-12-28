«Кристал Пэлас» нацелился на защитника «Арсенала» Гиббса
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Кристал Пэлас, Суонси Сити, Гиббс Киран
Сегодня, 11:41 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Арсенала» Киран Гиббс в январе может сменить клубную прописку.
Сообщается, что 27-летний игрок входит в сферу трансферных интересов «Кристал Пэлас».
Гиббс не имеет твердого места в стартовом составе «канониров», проигрывая конкуренцию Начо Монреалю, и готов покинуть клуб, чтобы получать больше игровой практики.
По слухам, на игрока также претендует «Суонси Сити».
Другие материалы по теме:
11:53 Слухи Адебайор интересен «Монпелье» 2
11:12 Слухи Подольски может продолжить карьеру в Китае 4
09:04 Слухи ПСЖ претендует на Бернардески 0
04:13 Слухи Топ-клубы АПЛ нацелились на Брандта 1
02:40 Слухи Ганчаренко хочет видеть Бальде в ЦСКА 57
00:17 Слухи «Херенвен» арендует Эдегора 2
Или войдите через