«Бенфика» продлит контракт с Линделефом, чтобы увеличить сумму отступных за игрока
Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бенфика, Ман Юнайтед, Линделеф Виктор
Сегодня, 12:04 | Источник: Ojogo.pt | Редакция: Антон Белюсь
По информации португальских СМИ, «Бенфика» близка к продлению контракта с защитником Виктором Линделефом, который является трансферной целью «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что «орлы» спешат заключить новый трудовой договор со шведом, чтобы увеличить сумму отступных за футболиста до 50 млн фунтов.
Ожидалось, что «красные дьяволы» приобретут перспективного игрока за 38 млн фунтов, однако, по слухам, они не откажутся от сделки, даже если им придется заплатить за Линделефа больше планируемой суммы.
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