Рейтинг@Mail.ru

«Бенфика» продлит контракт с Линделефом, чтобы увеличить сумму отступных за игрока

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бенфика, Ман Юнайтед, Линделеф Виктор
Сегодня, 12:04 | Источник: Ojogo.pt | Редакция: Антон Белюсь

По информации португальских СМИ, «Бенфика» близка к продлению контракта с защитником Виктором Линделефом, который является трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что «орлы» спешат заключить новый трудовой договор со шведом, чтобы увеличить сумму отступных за футболиста до 50 млн фунтов.

Ожидалось, что «красные дьяволы» приобретут перспективного игрока за 38 млн фунтов, однако, по слухам, они не откажутся от сделки, даже если им придется заплатить за Линделефа больше планируемой суммы.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 12:13
Показать
Немного троллинга
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
11:53 Слухи Адебайор интересен «Монпелье» 2
11:41 Слухи «Кристал Пэлас» нацелился на защитника «Арсенала» Гиббса 2
11:12 Слухи Подольски может продолжить карьеру в Китае 4
09:04 Слухи ПСЖ претендует на Бернардески 0
08:42 Слухи «Челси» предложил «Аталанте» 25 млн евро за хавбека Кесси 5
04:13 Слухи Топ-клубы АПЛ нацелились на Брандта 1
03:15 Слухи Гиггз – основной кандидат на пост наставника «Суонси» 4
02:40 Слухи Ганчаренко хочет видеть Бальде в ЦСКА 57
02:06 Слухи «Арсенал» хочет купить вратаря «Сандерленда» Пикфорда 1
00:17 Слухи «Херенвен» арендует Эдегора 2
все материалы по этой теме
Турниры