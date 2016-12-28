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Рибери: «Надеюсь, выиграю с „Баварией“ ещё много титулов»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Рибери Франк
Сегодня, 16:12 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери доволен тем, что продлил контакт с мюнхенским клубом:

«Для меня самым важным является то, что я здоров и нахожусь в хорошей форме. Чувствую себя на 100%. Я снова играю хорошо - это здорово.

Было очень приятно продлить контракт с клубом. Еще один год в составе „Баварии“ - это прекрасно. Я не знаю, что будет после 2018 года, но ближайшие полтора года будут отличными.

Надеюсь, мы выиграем много титулов».

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