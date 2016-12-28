Марсело Ромеро - новый главный тренер «Малаги»
Сегодня, 17:15 | Источник: ФК "Малага" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Малага» отрапортовала о назначении уругвайского специалиста Марсело Ромеро на пост главного тренера команды. На этой должности 40-летний Ромеро сменил Хуанде Рамоса. Срок действия контракта не сообщается.
Ромеро ранее работал помощником предыдущих рулевых «анчоусов» - Хави Грасии и вышеупомянутого Рамоса.
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