Марсело Ромеро - новый главный тренер «Малаги»

«Малага» отрапортовала о назначении уругвайского специалиста Марсело Ромеро на пост главного тренера команды. На этой должности 40-летний Ромеро сменил Хуанде Рамоса. Срок действия контракта не сообщается.

Ромеро ранее работал помощником предыдущих рулевых «анчоусов» - Хави Грасии и вышеупомянутого Рамоса.