Трезеге: «Ди Мария пару раз теряет мяч и бросает играть»

Известный в прошлом футболист Давид Трезеге призвал полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марию серьезнее относится к своей работе на поле.

«Проблема Ди Марии в том, что когда он раз или два теряет мяч, то бросает играть. Анхелю следует быть сильнее, потому что скоро в клубе появится Дракслер, который может выбить его из состава».