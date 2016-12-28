Трезеге: «Ди Мария пару раз теряет мяч и бросает играть»
Сегодня, 19:09 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Известный в прошлом футболист Давид Трезеге призвал полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марию серьезнее относится к своей работе на поле.
«Проблема Ди Марии в том, что когда он раз или два теряет мяч, то бросает играть. Анхелю следует быть сильнее, потому что скоро в клубе появится Дракслер, который может выбить его из состава».
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епт да этот арг,в свое время на шпагат садил самого Пуйоля..