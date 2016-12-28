Денис Суарес: «Месси - лучший игрок мира, это всем известно»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Реал, Суарес Денис, Месси Лионель, Роналду Криштиану
Сегодня, 19:21 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес уверен, что его партнер по команде Лионель Месси является лучшим игроком мира, даже несмотря на то, что «Золотой мяч» по итогам этого года получил нападающий «Реала» Криштиану Роналду.
«„Золотой мяч“ - награда лучшему игроку. Лучший игрок - Месси, это всем известно. Хотя, кажется, в последнее время „Золотой мяч“ дают тому, кто завоевал больше титулов, а Роналду в этом году выиграл Лигу чемпионов и Евро.
Месси, Неймар и Луис Суарес - лучшее трио форвардов. Когда дела складываются скверно, они решают матчи в нашу пользу. С таким нападением любая контратака может закончиться для соперника фатально».
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вот сказал Хави что Роналду лучше Месси и все,заднию он не врубит,и свое мнение не изменит,в отличии от того как это делал известная алжирская личность.
5 секунд,и мяч в ваших воротах-Месси....
Рон выйграл все. Мяч у него . Тушите свет....и делайте свое дело на плакат Месси!
Как говорится, в своем бревна не замечают ,в чужом соринку найдут...
Для сливочных это норма.
2012
2015
Ну да ладно...игра на поле всех рассудит...!))
А все эти высказывания партнёров и одноклубников аргентинца выглядят как утешение для человека, который провалил очередной, уже 4 турнир со сборной... и исчез в ЛЧ на стадии 1/4 против Атлетико в двух матчах...!
Что больше остаётся его партнёрам и персофанам, только словоблудить...и "гавкать" на Роналду...)))
https://www.youtube.com/watch?v=j6Xacl5jCEw