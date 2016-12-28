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Денис Суарес: «Месси - лучший игрок мира, это всем известно»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Реал, Суарес Денис, Месси Лионель, Роналду Криштиану
Сегодня, 19:21 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес уверен, что его партнер по команде Лионель Месси является лучшим игроком мира, даже несмотря на то, что «Золотой мяч» по итогам этого года получил нападающий «Реала» Криштиану Роналду.

«„Золотой мяч“ - награда лучшему игроку. Лучший игрок - Месси, это всем известно. Хотя, кажется, в последнее время „Золотой мяч“ дают тому, кто завоевал больше титулов, а Роналду в этом году выиграл Лигу чемпионов и Евро.

Месси, Неймар и Луис Суарес - лучшее трио форвардов. Когда дела складываются скверно, они решают матчи в нашу пользу. С таким нападением любая контратака может закончиться для соперника фатально».

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