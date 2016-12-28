Рейтинг@Mail.ru

Инфантино: «ФИФА применит санкции к России, если будут доказаны случаи применения допинга»

Соккер.Ру // Организация: ФИФА, Мутко Виталий , Инфантино Джанни
Сегодня, 22:24 | Источник: Ap.org | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что организация применит санкции к России, если случаи употребления допинга в российском футболе, которые описаны в докладе эксперта WADA Ричарда Макларена, будут доказаны.

«Если случаи употребления допинга в футболе были скрыты, и это будет доказано, ФИФА и УЕФА применят соответствующие санкции.

Я считаю, что не стоит объединять проблему допинга и вопрос организации ЧМ-2018. Проверкой спортсменов на турнире будет заниматься ФИФА, лаборатории, видимо, будут расположены в Швейцарии. И мы можем гарантировать, что на чемпионате мира все будет честно.

Доверяю ли я Мутко? Он входит в совет ФИФА, и мы работаем вместе».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 23:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:51
ответ пользователю Т34 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:50
ответ пользователю RUSTY8 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:40
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:39
, чтобы видеть комментарии
  1
na
Сегодня 22:33, редактировал Сегодня 22:33
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:33
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:31
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21 декабря 2016
14:09 Официально Мутко зарегистрирован в качестве кандидата на пост члена Совета ФИФА 23
09:56 Фото Мутко: «Приятно, что английский парламент интересует моя судьба» 49
09:38 Паунд: «Чем дольше ФИФА ждёт, тем сложнее будет перенести ЧМ-2018 из России» 62
20 декабря 2016
16:23 Комитет по этике ФИФА рассмотрит кандидатуру Мутко на пост в совете организации до 16 февраля 15
11:04 Сборная Чили наказана за гомофобские кричалки болельщиков 23
08:54 Сборная Англии оспорит штраф за красные маки 4
19 декабря 2016
15:45 ФИФА оштрафовала четыре сборные за красные маки 31
11:47 Инфантино: «Бойкотами и изоляцией проблему допинга не решить» 11
18 декабря 2016
21:45 ФИФА не ведёт никаких официальных разбирательств в отношении Мутко 19
15 декабря 2016
12:26 Ассоциация европейских клубов против увеличения числа сборных на чемпионате мира 33
все материалы по этой теме
Турниры