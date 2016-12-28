Инфантино: «ФИФА применит санкции к России, если будут доказаны случаи применения допинга»

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что организация применит санкции к России, если случаи употребления допинга в российском футболе, которые описаны в докладе эксперта WADA Ричарда Макларена, будут доказаны.

«Если случаи употребления допинга в футболе были скрыты, и это будет доказано, ФИФА и УЕФА применят соответствующие санкции.

Я считаю, что не стоит объединять проблему допинга и вопрос организации ЧМ-2018. Проверкой спортсменов на турнире будет заниматься ФИФА, лаборатории, видимо, будут расположены в Швейцарии. И мы можем гарантировать, что на чемпионате мира все будет честно.

Доверяю ли я Мутко? Он входит в совет ФИФА, и мы работаем вместе».