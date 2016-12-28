Инфантино: «ФИФА применит санкции к России, если будут доказаны случаи применения допинга»
Сегодня, 22:24 | Источник: Ap.org | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что организация применит санкции к России, если случаи употребления допинга в российском футболе, которые описаны в докладе эксперта WADA Ричарда Макларена, будут доказаны.
«Если случаи употребления допинга в футболе были скрыты, и это будет доказано, ФИФА и УЕФА применят соответствующие санкции.
Я считаю, что не стоит объединять проблему допинга и вопрос организации ЧМ-2018. Проверкой спортсменов на турнире будет заниматься ФИФА, лаборатории, видимо, будут расположены в Швейцарии. И мы можем гарантировать, что на чемпионате мира все будет честно.
Доверяю ли я Мутко? Он входит в совет ФИФА, и мы работаем вместе».
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Или войдите через
Эта система у них отработана.
Сценарий их холливуда готов ещё вчера
Осталось подобрать на роль " обиженных" - неликвид из бывших футболистов - тренеров и плёнки не жалко.
( одна как - то " стучала " и сама не попала в Бразилию другой чиновник сбежал в штаты, поди консультант )
Интриг нам надо опасаться
Ведь он известен как Садко
Который может обдристаться.