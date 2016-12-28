Мандрыкин: «В ЦСКА только 2-3 игрока соответствуют европейскому уровню»

Бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин считает, что состав «армейцев» должен пополниться новыми игроками, если клуб планирует на что-то рассчитывать в Европе.

«Будет ли прогресс у ЦСКА при Ганчаренко? Никакого прогресса не будет, если не будет новых нормальных игроков, если не будет обновления команды. Если в чемпионате России ещё можно хорошо выступать с обоймой в 13 человек и даже выигрывать его, то в Лиге чемпионов, как мы видим, – нет. Вообще, в ЦСКА европейскому уровню соответствуют только 2-3 человека.

Я не буду по именам называть. Всем всё видно. Про ЦСКА часто говорят, что вот, там хорошие игроки европейского уровня – но они таковыми не являются. Про „Ростов“, наоборот, говорят, что там средненькие игроки для чемпионата России – но они показывают больше, чем от них ожидают. Уровень, который демонстрирует „Ростов“, недооценивают. Сколько игроков „Ростова“ играло на Евро-2016? Ноль. Вот это показатель».