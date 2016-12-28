«Лацио» планирует утроить зарплату Кейта
Вчера, 23:43 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Руководство «Лацио» сделает последнюю попытку удержать своего нападающего Бальде Кейта. Клуб хочет сохранить в своих рядах талантливого игрока, поэтому в ближайшее время сделает ему последнее предложение по новому контракту. Согласно условиям будущего договора, зарплата Бальде возрастет более чем в 3 раза: с 600 тысяч евро до 2 млн в год.
В этом сезоне Кейта провел 16 матчей в Серии А, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Нынешний контракт игрока рассчитан до лета 2018 года.
Летом Бальде уже порывался покинуть «Лацио» и даже попрощался с болельщикам, но в итоге остался в Риме.
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