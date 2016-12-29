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Ди Марцио: «Сумма перехода Адриано в „Спартак“ близка к нулю»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Милан, Адриано Луис
Сегодня, 01:51 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Павел Молочный

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что нападающий «Милана» Луис Адриано может перейти из «Милана» в «Спартак» практически бесплатно:

«Встреча между Галлиани и агентом Адриано завершилась. Судя по всему, стороны очень близки к соглашению о трансфере форварда „Милана“. Сумма перехода игрока стремится к нулю, так как, продав Адриано, „Милан“ прежде всего выиграет, избавившись от игрока с 3,5-летним контрактом и высокой зарплатой (5 млн евро в год). Всем участникам возможного трансфера был дан зеленый свет. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие дни».

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