Клопп - игрокам «Ливерпуля»: «Не ломайте мои очки, иначе продам вас в другой клуб!»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Клопп Юрген , Бентеке Кристиан
Сегодня, 08:46 | Источник: express.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, не обделенный чувством юмора, провел логическую цепочку между эпизодом из прошлого сезона, когда во время бурного празднования успеха в матче с «Норвич Сити» ему сломали очки, и продажей форварда Кристиана Бентеке в «Кристал Пэлас»:
«В матче с „Норвичем“ мои очки просто уничтожили! На фотографии видно, что я держу их в руках.
Их сломал Кристиан Бентеке. Поэтому не ломайте мои очки, иначе продам вас в другой клуб!»
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