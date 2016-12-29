Клопп - игрокам «Ливерпуля»: «Не ломайте мои очки, иначе продам вас в другой клуб!»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, не обделенный чувством юмора, провел логическую цепочку между эпизодом из прошлого сезона, когда во время бурного празднования успеха в матче с «Норвич Сити» ему сломали очки, и продажей форварда Кристиана Бентеке в «Кристал Пэлас»:

«В матче с „Норвичем“ мои очки просто уничтожили! На фотографии видно, что я держу их в руках.

Их сломал Кристиан Бентеке. Поэтому не ломайте мои очки, иначе продам вас в другой клуб!»