«Крылья Советов» подарили Семёну Варламову клубную футболку с фамилией вратаря

«Крылья Советов» передали подарок голкиперу сборной России по хоккею и клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Семену Варламову, который является уроженцем Самары и болельщиком «Крыльев».

Накануне Александр Варламов, отец голкипера, побывал на базе «Крыльев Советов», где ему была вручена клубная футболка с номером «1» и фамилией Варламов на спине, а также клубный снэпбэк.

Генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров прокомментировал данное событие:

«Приятно, что за „Крылья“ болеют такие известные люди, как Семен Варламов, который своей игровой карьерой прославляет самарский спорт. Хотим передать ему небольшой подарок от клуба и пожелать в Новом году больших спортивных и жизненных высот!»

«Крылья» передали клубную футболку хоккеисту Семену Варламовуhttps://t.co/WlvHTvWiyk — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 28 декабря 2016 г.

Ранее Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал о зарплатах в «Крыльях Советов».