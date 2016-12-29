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«Крылья Советов» подарили Семёну Варламову клубную футболку с фамилией вратаря

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Крылья Советов
Сегодня, 11:29 | Источник: Твиттер ФК "Крылья Советов" | Редакция: Антон Белюсь

«Крылья Советов» передали подарок голкиперу сборной России по хоккею и клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Семену Варламову, который является уроженцем Самары и болельщиком «Крыльев».

Накануне Александр Варламов, отец голкипера, побывал на базе «Крыльев Советов», где ему была вручена клубная футболка с номером «1» и фамилией Варламов на спине, а также клубный снэпбэк.

Генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров прокомментировал данное событие:

«Приятно, что за „Крылья“ болеют такие известные люди, как Семен Варламов, который своей игровой карьерой прославляет самарский спорт. Хотим передать ему небольшой подарок от клуба и пожелать в Новом году больших спортивных и жизненных высот!»

Ранее Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал о зарплатах в «Крыльях Советов».

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