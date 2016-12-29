«Челси» предложит 6 млн евро за вингера «Асколи» Орсолини
Соккер.Ру // Италия. Серия Б 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Асколи, Челси, Орсолини Риккардо
Сегодня, 11:57 | Источник: sportwitness.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Вингер выступающего в Серии Б клуба «Асколи» Риккардо Орсолини может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.
Сообщается, что «Челси» готов заплатить за 19-летнего футболиста 6 млн евро.
Также за игроком, по слухам, наблюдают «Милан» и «Ювентус».
Ранее сообщалось, что «Челси» предлагает 25 млн евро за полузащитника «Аталанты» Франка Кесси.
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