«Челси» предложит 6 млн евро за вингера «Асколи» Орсолини

Вингер выступающего в Серии Б клуба «Асколи» Риккардо Орсолини может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Сообщается, что «Челси» готов заплатить за 19-летнего футболиста 6 млн евро.

Также за игроком, по слухам, наблюдают «Милан» и «Ювентус».

Ранее сообщалось, что «Челси» предлагает 25 млн евро за полузащитника «Аталанты» Франка Кесси.