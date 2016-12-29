ВФСО «Динамо» выкупило у банка ВТБ 74.99% акций ФК «Динамо» за 1 рубль
Сегодня, 13:02 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Всероссийское спортивно-физкультурное общество (ВФСО) «Динамо» согласилось на предложение банка ВТБ о покупке 74.99% акций футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль. При этом данное предложение предусматривает заключение трехлетнего спонсорского соглашения между банком и обществом. Об этом сообщили в пресс-службе ВФСО «Динамо»:
«Президиум центрального совета общества „Динамо“ после детального и обстоятельного обсуждения принял единогласное решение принять предложение ПАО ВТБ о покупке 74.99% акций АО ФК „Динамо“ за 1 рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом „Динамо“ на три года. Данный договор предусматривает спонсирование как общества, так и профессиональных спортивных клубов».
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Или войдите через
Как болельщик " ЦСК ", очень рад за московских земляков - московское " ДИНАМО."
Отдельное Спасибо банку " ВТБ ", что не стали "жадничать"
Желаю в Новом году 2017 фк " Динамо " вернуться в премьер лигу России!
с наступающим Новым Годом!
Всем мира и добра!Успехов ФК,,Динамо"!
СКОРО НОВОГОДНЯЯ ВЕЧЕРИНКА СПАРТАЧЕЙ В САУНЕ !
СОБЕРЁТСЯ ВСЯ К-Б ГОЛУБЯТНЯ ВКЛЮЧАЯ ДЕЗУВА !!!!!
КАК НИКАК ГОД КРАСНОГО ПЕТУХА !!!!!
БУГАГАГАГАГАА
Эта новость о том, что теперь содержание Динамо взял на себя банк ВТБ!!!
И то свершившийся ФАКТ!!!!
зенит-оренбург, есличо.
Динамо и ВТБ= НАВЕЧНО!!!
Это'о, Диарра, Виллиана и разгребать придеться финансовую дыру несколько лет.
В рфпл либо ты середняк, либо ты гонишься за Газпромом и через несколько лет проигрываешь и становишься середняком. Цска это - исключение из правил.
Для чего тебе вообще чемпионат России??? Сам хоть раз на стадионе был?