ВФСО «Динамо» выкупило у банка ВТБ 74.99% акций ФК «Динамо» за 1 рубль

Всероссийское спортивно-физкультурное общество (ВФСО) «Динамо» согласилось на предложение банка ВТБ о покупке 74.99% акций футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль. При этом данное предложение предусматривает заключение трехлетнего спонсорского соглашения между банком и обществом. Об этом сообщили в пресс-службе ВФСО «Динамо»:

«Президиум центрального совета общества „Динамо“ после детального и обстоятельного обсуждения принял единогласное решение принять предложение ПАО ВТБ о покупке 74.99% акций АО ФК „Динамо“ за 1 рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом „Динамо“ на три года. Данный договор предусматривает спонсирование как общества, так и профессиональных спортивных клубов».