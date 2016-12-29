Неймар: «Я бы хотел играть за „Фламенго“»
Сегодня, 13:12 | Источник: Thesun.co.uk | Фото: Официальный сайт ФК "Барселона" | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Барселоны» Неймар признался, что в будущем хотел бы выступать за бразильский «Фламенго»:
«Если получится, я бы хотел играть за „Фламенго“. Для меня было бы большой честью играть на стадионе „Маракана“.
Я бы играл там днями напролет. Это клуб, за который я хочу выступать».
Ранее Неймар заявил, что «Золотой мяч» не является для него самоцелью.
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И он не единственный кто говорил подобное
НАДЕЮСЬ В НОВОМ ГОДУ ВЫ БУДЕТЕ ГРОМКО КУКАРЕКАТЬ С 6-ОГО МЕСТА !!!!!
БУГАГАГАГАГА