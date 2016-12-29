Неймар: «Я бы хотел играть за „Фламенго“»

Нападающий «Барселоны» Неймар признался, что в будущем хотел бы выступать за бразильский «Фламенго»:

«Если получится, я бы хотел играть за „Фламенго“. Для меня было бы большой честью играть на стадионе „Маракана“.

Я бы играл там днями напролет. Это клуб, за который я хочу выступать».

Ранее Неймар заявил, что «Золотой мяч» не является для него самоцелью.