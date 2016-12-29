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Агент: «Хонда предпочтёт МЛС китайской Суперлиге»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Милан, Хонда Кейсуке
Сегодня, 14:31 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Агент нападающего «Милана» Кейсуке Хонды намекнул на то, что его клиент продолжит карьеру в США:

«Мы контактировали с несколькими китайскими клубами. Однако мы отклонили эти предложения из-за проблем с адаптацией, которые могли бы возникнуть у Кейсуке в Китае. Мы точно предпочтем перейти в один из клубов МЛС.

Кейсуке получает мало игрового времени в „Милане“ и не хочет потерять свое место в сборной Японии».

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