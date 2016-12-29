Агент: «Хонда предпочтёт МЛС китайской Суперлиге»
Сегодня, 14:31 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Агент нападающего «Милана» Кейсуке Хонды намекнул на то, что его клиент продолжит карьеру в США:
«Мы контактировали с несколькими китайскими клубами. Однако мы отклонили эти предложения из-за проблем с адаптацией, которые могли бы возникнуть у Кейсуке в Китае. Мы точно предпочтем перейти в один из клубов МЛС.
Кейсуке получает мало игрового времени в „Милане“ и не хочет потерять свое место в сборной Японии».
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