Агент: «Хонда предпочтёт МЛС китайской Суперлиге»

Агент нападающего «Милана» Кейсуке Хонды намекнул на то, что его клиент продолжит карьеру в США:

«Мы контактировали с несколькими китайскими клубами. Однако мы отклонили эти предложения из-за проблем с адаптацией, которые могли бы возникнуть у Кейсуке в Китае. Мы точно предпочтем перейти в один из клубов МЛС.

Кейсуке получает мало игрового времени в „Милане“ и не хочет потерять свое место в сборной Японии».