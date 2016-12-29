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Пулишич: «Переход в Премьер-Лигу? В футболе никогда нельзя загадывать»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Боруссия Д, Пулишич Кристиан
Сегодня, 15:16 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич не исключает, что в будущем попробует свои силы в АПЛ:

«Перейду ли я в клуб Премьер-Лиги в будущем? В футболе никогда нельзя загадывать и думать о том, как сложится в дальнейшем твоя карьера - в этом и есть вся прелесть этого вида спорта.

На данный момент я являюсь игроком „Боруссии“ и очень счастлив здесь. Я стараюсь заслужить свое место на поле и усердно работаю».

Напомним, что Пулишич был включен в символическую сборную открытий Лиги чемпионов 2016 года.

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