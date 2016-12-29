Пулишич: «Переход в Премьер-Лигу? В футболе никогда нельзя загадывать»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич не исключает, что в будущем попробует свои силы в АПЛ:

«Перейду ли я в клуб Премьер-Лиги в будущем? В футболе никогда нельзя загадывать и думать о том, как сложится в дальнейшем твоя карьера - в этом и есть вся прелесть этого вида спорта.

На данный момент я являюсь игроком „Боруссии“ и очень счастлив здесь. Я стараюсь заслужить свое место на поле и усердно работаю».

Напомним, что Пулишич был включен в символическую сборную открытий Лиги чемпионов 2016 года.