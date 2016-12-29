«Спартак» сдаст новую базу в марте 2017 года
Сегодня, 17:35 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Сергей Иванов
Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о планах клуба по инфраструктуре на 2017 год.
«Будет небольшая адаптация стадиона к Кубку Конфедераций, потому как там запланированы несколько иные зрительские категории, которые не совпадают с клубными. Будет больше зона прессы, больше зона VIP.
В марте 2017 года планируем сдать новую базу „Спартака“. Поля уже подогреваются, трава растет. Здания закончены, тепло подведено. Но команда туда пока не заедет, потому что мы отдаем базу на Кубок Конфедераций и на чемпионат мира под тренировочную площадку для команд-участниц».
Другие материалы по теме:
Вчера
27 декабря 2016
Станислав Горин
«Соккер.ру» держит руку на пульсе подготовки к чемпионату мира – рассказываем обо всех аренах в торжественный день завершения основных работ в Санкт-Петербурге.
26 декабря 2016
23 декабря 2016
21 декабря 2016
Александр Чистяков
Названа итоговая стоимость стадиона на Крестовском острове: новая арена «Зенита» обошлась в 41 млрд рублей. «Соккер.ру» пытается осознать, насколько велика эта цифра.
Или войдите через