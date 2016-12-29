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«Спартак» сдаст новую базу в марте 2017 года

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: стадионы, Спартак М
Сегодня, 17:35 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Сергей Иванов

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о планах клуба по инфраструктуре на 2017 год.

«Будет небольшая адаптация стадиона к Кубку Конфедераций, потому как там запланированы несколько иные зрительские категории, которые не совпадают с клубными. Будет больше зона прессы, больше зона VIP.

В марте 2017 года планируем сдать новую базу „Спартака“. Поля уже подогреваются, трава растет. Здания закончены, тепло подведено. Но команда туда пока не заедет, потому что мы отдаем базу на Кубок Конфедераций и на чемпионат мира под тренировочную площадку для команд-участниц».

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