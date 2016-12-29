Тарханов: «Широков постоянно работает над собой»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал слухи о возможном подписании полузащитника Романа Широкова.

«У нас много молодых ребят. Для них важно иметь рядом такого мастера. У Широкова хорошие мозги, хорошее исполнительское мастерство – как раз то, что необходимо, а мы тоже выстраиваем комбинационный футбол.

В свое время я в „Крыльях“ брал сначала Касымова и Бородюка, которые тоже возрастные и тоже заканчивали, но они у меня продлили карьеру. Из молодежи там были Каряка, Ковба, Бобер, которым было по 20-21 году. Они и росли за счет того, что крутились вокруг таких мастеров.

Широков играл в любительской лиге и забивал очень много мячей. Он все такой же, достаточно стройный, постоянно работает над собой. Роман объявлял в прессе, что хотел бы возобновить игровую практику. Потом Григорий Викторович Иванов созвонился с ним и его агентом, и те пока в раздумьях».