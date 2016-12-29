Клопп: «Не все команды могут играть в стиле „Барселоны“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча с «Манчестер Сити» высказался о проблемах Хосепа Гвардиолы в стане «горожан».

«У Гвардиолы своя философия. „Сити“ начал сезон очень хорошо, а потом что-то случилось. Эта команда достойна успеха, но в АПЛ все игры жесткие, с каждой неделей все сложнее. Мы говорим о тренере с большим опытом, качеством, с ясными идеями. У него головокружительная карьера. В „Барселоне“ он показывал великолепный стиль, был хорош в „Баварии“. „Сити“ нужно снова устраивать шоу – это дает команде результат. А стиль „Барселоны“ нельзя реализовать во всех клубах. Все зависит от игроков».