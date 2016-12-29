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Клопп: «Не все команды могут играть в стиле „Барселоны“»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль-:-Манчестер СитиМанчестер Сити
Начало матча: 31.12.2016, 20:30
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Клопп Юрген , Гвардиола Хосеп
Сегодня, 19:01 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча с «Манчестер Сити» высказался о проблемах Хосепа Гвардиолы в стане «горожан».

«У Гвардиолы своя философия. „Сити“ начал сезон очень хорошо, а потом что-то случилось. Эта команда достойна успеха, но в АПЛ все игры жесткие, с каждой неделей все сложнее. Мы говорим о тренере с большим опытом, качеством, с ясными идеями. У него головокружительная карьера. В „Барселоне“ он показывал великолепный стиль, был хорош в „Баварии“. „Сити“ нужно снова устраивать шоу – это дает команде результат. А стиль „Барселоны“ нельзя реализовать во всех клубах. Все зависит от игроков».

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