Каранка: «Моуриньо трудно удивить»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Мидлсбро, Ман Юнайтед, Каранка Айтор , Моуриньо Жозе
Сегодня, 19:44 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка, который ранее работал помощником Жозе Моуриньо, поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Юнайтед».
«Я провел три удивительных года в „Реале“ с Моуриньо. Думаю, после этого матча мы разделим с ним бокал вина или пива. Но на „Олд Траффорд“ мы попытаемся победить. Даже мыслей нет о ничьей. Постараюсь что-нибудь придумать, поскольку Моуриньо меня хорошо знает. Его слоэно удивить».
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