Каранка: «Моуриньо трудно удивить»

Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка, который ранее работал помощником Жозе Моуриньо, поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Юнайтед».

«Я провел три удивительных года в „Реале“ с Моуриньо. Думаю, после этого матча мы разделим с ним бокал вина или пива. Но на „Олд Траффорд“ мы попытаемся победить. Даже мыслей нет о ничьей. Постараюсь что-нибудь придумать, поскольку Моуриньо меня хорошо знает. Его слоэно удивить».