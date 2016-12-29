Рейтинг@Mail.ru

Каранка: «Моуриньо трудно удивить»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Мидлсбро, Ман Юнайтед, Каранка Айтор , Моуриньо Жозе
Сегодня, 19:44 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка, который ранее работал помощником Жозе Моуриньо, поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Юнайтед».

«Я провел три удивительных года в „Реале“ с Моуриньо. Думаю, после этого матча мы разделим с ним бокал вина или пива. Но на „Олд Траффорд“ мы попытаемся победить. Даже мыслей нет о ничьей. Постараюсь что-нибудь придумать, поскольку Моуриньо меня хорошо знает. Его слоэно удивить».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:51
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:01 Клопп: «Не все команды могут играть в стиле „Барселоны“» 20
16:16 Анчелотти: «Выйди „Бавария“ на пик формы сейчас, мы бы пожалели об этом весной» 21
15:26 Дебюши: «Я только здороваюсь с Венгером, мы не разговариваем» 14
15:16 Пулишич: «Переход в Премьер-Лигу? В футболе никогда нельзя загадывать» 3
14:53 Агент: «Может ли Эвра вернуться в Премьер-Лигу в январе? Не знаю» 1
14:31 Агент: «Хонда предпочтёт МЛС китайской Суперлиге» 13
13:23 Паоло Росси: «Лучшим бомбардиром Серии А, скорее всего, станет Джеко» 18
13:12 Фото Неймар: «Я бы хотел играть за „Фламенго“» 28
12:10 Джейми Реднапп: «Деле Алли стоит свыше 50 млн фунтов» 7
11:48 Хави: «Надеюсь увидеть Иньесту, Месси и Луиса Энрике в „Барселоне“ в следующем сезоне» 12
все материалы по этой теме
Турниры