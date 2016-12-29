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Президент «Урала»: «У Широкова возникают финансовые вопросы»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Урал, Широков Роман, Иванов Григорий
Сегодня, 22:38 | Источник: ФК "Урал" | Редакция: Сергей Иванов

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ход переговоров о контракте с Романом Широковым.

«С Романом Широковым мы провели переговоры. Я разговаривал с его агентом. Но пока они думают. Если с Павлюченко не было вопросов: он сказал, что сейчас может играть не из-за денег, а из-за любви к футболу, и приехал к нам на небольшую зарплату, то у Широкова возникают вопросы об условиях, которые мы можем ему предложить. Не знаю, как получится. Человек долго не играл, хотя главный тренер говорит, что если бы Широков пришел в „Урал“, то для нас в середине поля такой игрок был бы полезен. Хотя бы на оставшуюся часть сезона. Посмотрим, что получится. Наши условия я его агенту сказал. Они взяли паузу, чтобы подумать. Думаю, что к первым сборам какая-то информация по этому поводу появится».

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