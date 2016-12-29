Борини не хочет покидать «Сандерленд» ради топ-клубов Италии
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Сандерленд, Милан, Интер, Рома, Борини Фабио
Вчера, 23:56 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
Агент нападающего «Сандерленда» Фабио Борини Роберто Ди Фанти отметил, что игрок не хочет возвращаться в Италию, где им интересуется «Рома» и миланские клубы.
«Естественно, что 25-летний итальянец с международным опытом будет интересен многим командам. Особенно в Серии А. Фабио же всем доволен в „Сандерленде“ и сконцентрирован только на клубе. Нет шансов, что он уйдет в январе. Переговоры не ведутся».
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