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Борини не хочет покидать «Сандерленд» ради топ-клубов Италии

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Сандерленд, Милан, Интер, Рома, Борини Фабио
Вчера, 23:56 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Агент нападающего «Сандерленда» Фабио Борини Роберто Ди Фанти отметил, что игрок не хочет возвращаться в Италию, где им интересуется «Рома» и миланские клубы.

«Естественно, что 25-летний итальянец с международным опытом будет интересен многим командам. Особенно в Серии А. Фабио же всем доволен в „Сандерленде“ и сконцентрирован только на клубе. Нет шансов, что он уйдет в январе. Переговоры не ведутся».

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