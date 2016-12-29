Борини не хочет покидать «Сандерленд» ради топ-клубов Италии

Агент нападающего «Сандерленда» Фабио Борини Роберто Ди Фанти отметил, что игрок не хочет возвращаться в Италию, где им интересуется «Рома» и миланские клубы.

«Естественно, что 25-летний итальянец с международным опытом будет интересен многим командам. Особенно в Серии А. Фабио же всем доволен в „Сандерленде“ и сконцентрирован только на клубе. Нет шансов, что он уйдет в январе. Переговоры не ведутся».