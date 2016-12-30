Туран: «Предложения из Китая? Я играю в величайшем клубе мира»
Сегодня, 04:21 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Барселоны» Арда Туран прокомментировал интерес к нему от клубов из Китая:
«Я прочитал о предложениях из Китая в газетах. Вот как это работает. Клубы возможно ведут переговоры.
Я очень счастлив в „Барселоне“. У меня контракт до 33 лет. Я играю за величайший клуб в мире. Что я еще могу сказать?»
Напомним, 29-летним хавбеком сборной Турции интересуется китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд».
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