Конте хочет видеть в «Челси» Льоренте

Нападающий «Суонси Сити» Фернандо Льоренте попал в сферу интересов «Челси».

Как сообщает источник, главный тренер «синих» Антонио Конте сообщил владельцу клуба Роману Абрамовичу о желании приобрести 31-летнего испанского форварда. Льоренте уже работал под руководством Конте в «Ювентусе» с 2013 по 2014 год.

Футболист стал игроком «Суонси» прошлым летом. В 15 матчах текущего сезона АПЛ он забил шесть мячей.

«Челси» также нацелен на форварда леверкузенского «Байера» Чичарито.