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Конте хочет видеть в «Челси» Льоренте

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Суонси Сити, Льоренте Фернандо, Конте Антонио
Сегодня, 05:52 | Источник: As.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Суонси Сити» Фернандо Льоренте попал в сферу интересов «Челси».

Как сообщает источник, главный тренер «синих» Антонио Конте сообщил владельцу клуба Роману Абрамовичу о желании приобрести 31-летнего испанского форварда. Льоренте уже работал под руководством Конте в «Ювентусе» с 2013 по 2014 год.

Футболист стал игроком «Суонси» прошлым летом. В 15 матчах текущего сезона АПЛ он забил шесть мячей.

«Челси» также нацелен на форварда леверкузенского «Байера» Чичарито.

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