«Тоттенхэм» проявляет интерес к Иско
Сегодня, 06:11 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник мадридского «Реала» Иско зимой может оказаться в «Тоттенхэме».
Сообщается, что стороны начнут переговоры по переходу хавбека в ближайшее время.
Напомним, что руководство «Реала» предложило 24-летнему футболисту продлить контракт со «сливочными», но Иско по причине недовольства количеством игровой практики пока не спешит соглашаться с предложением «Королевского клуба».
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