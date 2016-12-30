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«Тоттенхэм» проявляет интерес к Иско

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Тоттенхэм, Реал, Иско
Сегодня, 06:11 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник мадридского «Реала» Иско зимой может оказаться в «Тоттенхэме».

Сообщается, что стороны начнут переговоры по переходу хавбека в ближайшее время.

Напомним, что руководство «Реала» предложило 24-летнему футболисту продлить контракт со «сливочными», но Иско по причине недовольства количеством игровой практики пока не спешит соглашаться с предложением «Королевского клуба».

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