«Тоттенхэм» проявляет интерес к Иско

Полузащитник мадридского «Реала» Иско зимой может оказаться в «Тоттенхэме».

Сообщается, что стороны начнут переговоры по переходу хавбека в ближайшее время.

Напомним, что руководство «Реала» предложило 24-летнему футболисту продлить контракт со «сливочными», но Иско по причине недовольства количеством игровой практики пока не спешит соглашаться с предложением «Королевского клуба».