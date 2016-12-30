Бартра уговаривает Обамеянга не переходить в «Реал»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Боруссия Д, Реал, Бартра Марк, Обамеянг Пьер-Эмерик
Сегодня, 06:32 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный
Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра, ранее выступавший за «Барселону», убеждает своего одноклубника, нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, остаться в «Боруссии» и не переходить в мадридский «Реал».
Напомним, сам Обамеянг не раз заявлял, что с детства хочет играть за «сливочных».
27-летний форвард на данный момент является лучшим бомбардиром немецкой Бундеслиги с 16 забитыми мячами в первом круге чемпионата.
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