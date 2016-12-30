Бартра уговаривает Обамеянга не переходить в «Реал»

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра, ранее выступавший за «Барселону», убеждает своего одноклубника, нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, остаться в «Боруссии» и не переходить в мадридский «Реал».

Напомним, сам Обамеянг не раз заявлял, что с детства хочет играть за «сливочных».

27-летний форвард на данный момент является лучшим бомбардиром немецкой Бундеслиги с 16 забитыми мячами в первом круге чемпионата.