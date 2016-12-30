Раньери: «„Ливерпуль“ может взять титул и без Шмейхеля, он не продается»

Наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери отреагировал на интерес «Ливерпуля» к голкиперу «лис» Касперу Шмейхелю:

«У Каспера есть подпись в контракте. Мы не будем продавать Каспера ни при каких обстоятельствах. Нам не нужны деньги. Без шансов. Я сочувствую „Ливерпулю“, они могут взять титул и без Каспера».

Помимо «Ливерпуля» в услугах Шмейхеля был заинтересован и «Манчестер Сити».