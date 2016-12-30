Раньери: «„Ливерпуль“ может взять титул и без Шмейхеля, он не продается»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Лестер Сити, Ливерпуль, Раньери Клаудио , Шмейхель Каспер
Сегодня, 07:52 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери отреагировал на интерес «Ливерпуля» к голкиперу «лис» Касперу Шмейхелю:
«У Каспера есть подпись в контракте. Мы не будем продавать Каспера ни при каких обстоятельствах. Нам не нужны деньги. Без шансов. Я сочувствую „Ливерпулю“, они могут взять титул и без Каспера».
Помимо «Ливерпуля» в услугах Шмейхеля был заинтересован и «Манчестер Сити».
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