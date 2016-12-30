Дефо: «Интерес „Вест Хэма“? Это спекуляции»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Сандерленд, Дефо Джермейн
Сегодня, 12:37 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Сандерленда» Джермейн Дефо прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Вест Хэма». Ранее сообщалось, что лондонцы готовы заплатить за 34-летнего форварда 3 млн евро.
«Если игрок забивает голы, то спекуляции всегда будут. Думаю, это неотъемлемая часть этого спорта, но мое дело - играть в футбол. Приятно, что ко мне проявляют интерес, но мне нравится то место, где я нахожусь».
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