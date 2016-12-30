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Ахмедов: «Не считаю шагом назад переход в китайский чемпионат»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Краснодар, Шанхай СИПГ, Ахмедов Одил
Сегодня, 17:34 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник Одил Ахмедов прокомментировал свой переход из «Краснодара» в «Шанхай СИПГ».

«У меня были предложения не только из китайской лиги, но и из Европы. Однако, взвесив все, я решил принять именно это предложение, так как оно было максимально выгодно для „Краснодара“. Я не считаю, что переход в китайский чемпионат - это шаг назад в профессиональном плане, так как сейчас в этом турнире играют ведущие футболисты мира и команды тренируют лучшие тренеры. В частности, я имел разговор с Виллаш-Боашем перед тем, как принять предложение, он описал все, что происходит в команде, описал мою роль в команде, после этого я принял решение.

Мой переход будет хорошим для национальной сборной, поскольку я буду на виду и тренеры будут видеть мою игру. К сожалению, не успел попрощаться с командой, потому что в начале отпуска я сразу же уехал. Перед подписанием контракта мне позвонил Сергей Галицкий, мы пообщались, пожелали друг другу удачи. Я считаю, что такие люди, как Сергей Николаевич, просто необходимы российскому футболу, он много делает для российского футбола, много о нем думает. Я желаю, чтобы он стал чемпионом России со своей командой, потому что он этого заслужил».

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