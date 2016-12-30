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Газизов: «Если „Зенит“ позовёт Семака, „Уфа“ его не будет удерживать»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Зенит, Уфа, Семак Сергей
Сегодня, 19:46 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Сергей Иванов

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что клуб в будущем может отпустить главного тренера команды Сергея Семака в «Зенит».

«Долго о приглашении Семака на пост главного тренера мы не думали. Как у нас появился такой вариант, я его сразу предложил президенту клуба, который одобрил этот ход, после чего мы начали работать в этом направлении. Сам Семак был готов к тому, чтобы возглавить „Уфу“. Поэтому мы быстро уладили некоторые моменты и пришли к соглашению.

Конечно, приглашение такого человека в наш клуб, это не только успех команды, а хороший знак для всей России, когда бывшие футболисты начинают работать в качестве главного тренера.

Мы готовы к тому, что однажды к персоне Семака, как специалиста, будет проявлен интерес со стороны „Зенита“. Поэтому если ему предложат возглавить „Зенит“, мы не будем его удерживать. Все понимают, что выбор здесь очевиден и мы к этому готовы, как были готовы и к уходу Ганчаренко в ЦСКА».

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