«Челси» вернул из аренды Мусонду и Кенеди

«Челси», который ищет усиление состава зимой, вернул из аренды пару молодых игроков. Во-первых, подтвердилось досрочное возвращение Кенеди – 20-летний бразилец получил травму в «Уотфорде», где не имел игровой практики. Во-вторых, в «Челси» из «Бетиса» вернулся хавбек Шарли Мусонда. 20-лений бельгиец входит в планы тренерского штаба «синих» на вторую часть сезона.