«Челси» вернул из аренды Мусонду и Кенеди
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Челси, Мусонда Шарли Жуниор, Кенеди
Сегодня, 19:57 | Источник: ФК "Челси" | Редакция: Сергей Иванов
«Челси», который ищет усиление состава зимой, вернул из аренды пару молодых игроков. Во-первых, подтвердилось досрочное возвращение Кенеди – 20-летний бразилец получил травму в «Уотфорде», где не имел игровой практики. Во-вторых, в «Челси» из «Бетиса» вернулся хавбек Шарли Мусонда. 20-лений бельгиец входит в планы тренерского штаба «синих» на вторую часть сезона.
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