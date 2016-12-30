Промес: «До чемпионства не собираюсь уходить из „Спартака“»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в процессе общения с детским фан-клубом команды подчеркнул, что не планирует уходить из московского клуба.

«Могут заверить, что пока я не собираюсь уходить из „Спартака“. По крайней мере, пока мы не станем чемпионами».