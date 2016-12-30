Промес: «До чемпионства не собираюсь уходить из „Спартака“»
Сегодня, 21:44 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в процессе общения с детским фан-клубом команды подчеркнул, что не планирует уходить из московского клуба.
«Могут заверить, что пока я не собираюсь уходить из „Спартака“. По крайней мере, пока мы не станем чемпионами».
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ай да федун!!! ай да менеджер!!!! заключает контракты с игроками не на срок а пока спартак не станет чемпионом. вот это тактик!!!
ГАФ-ГАФ-ГАФ
как раз для любителей отслеживать передвижения частных самолётов...