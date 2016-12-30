Дель Боске: «Многие пренебрегают работой Зидана»

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске отметил, что работа Зинедина Зидана в «Реале» недооценена.

«Мы знаем, что в Испании есть много людей, которые пренебрегают работой Зидана, считая, что ему просто очень повезло. Но он уже завоевал три международных трофея и повел за собой команду, став ее лидером. Он показал, что очень влияет на коллектив. Это один из строителей успеха „Реала“».