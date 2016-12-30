Дель Боске: «Многие пренебрегают работой Зидана»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Реал, Зидан Зинедин , Дель Боске Висенте
Сегодня, 21:59 | Источник: elconfidencial.com | Редакция: Сергей Иванов
Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске отметил, что работа Зинедина Зидана в «Реале» недооценена.
«Мы знаем, что в Испании есть много людей, которые пренебрегают работой Зидана, считая, что ему просто очень повезло. Но он уже завоевал три международных трофея и повел за собой команду, став ее лидером. Он показал, что очень влияет на коллектив. Это один из строителей успеха „Реала“».
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