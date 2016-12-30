Де Хеа: «Моуриньо хочет выиграть каждый матч и каждый трофей»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа выразил свое мнение о работе с наставником Жозе Моуриньо.

«Моуриньо отличный тренер. Это победитель. Он стремится выиграть какждый матч и каждый трофей. Он работает очень много и всегда близок с игроками. Это прекрасно. Атмосфера с ним позитивна всегда. Болельщики заслуживают большего, чем то, что МЮ показывал в последние годы. И мы должны показать свой максимум».