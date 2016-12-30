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Де Хеа: «Моуриньо хочет выиграть каждый матч и каждый трофей»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе , Де Хеа Давид
Сегодня, 23:49 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа выразил свое мнение о работе с наставником Жозе Моуриньо.

«Моуриньо отличный тренер. Это победитель. Он стремится выиграть какждый матч и каждый трофей. Он работает очень много и всегда близок с игроками. Это прекрасно. Атмосфера с ним позитивна всегда. Болельщики заслуживают большего, чем то, что МЮ показывал в последние годы. И мы должны показать свой максимум».

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