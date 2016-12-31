Цаллагов: «Общение с Луческу повлияло на моё решение»

Новичок «Зенита» Ибрагим Цаллагов рассказал о переходе в петербургский клуб из «Крыльев Советов».

«Я долго к этому шел, много работал, потратил немало сил. Хорошо, что так в итоге получилось. Рад этому. Где на взгляд главного тренера буду приносить больше пользы, там и буду играть. Я довольно универсален. Главное – помогать команде.

С Луческу общался. И это общение тоже очень повлияло на мое решение. Дал понять, что я нужен. При этом о футбольных делах и позиции на поле мы пока не говорили. Думаю, и не время еще было. Зачем все в одну кучу мешать.

Я знаю, что готов к здоровому соперничеству. И потом, даже твои конкуренты, это в первую очередь – товарищи по команде.

Во всяком случае, я привык относиться к ребятам именно так. А как там сложится в плане конкуренции – посмотрим. Как говорится на футбольном поле нет авторитетов. А играть будет более достойный».