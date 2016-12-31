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Сэру Алексу Фергюсону - 75 лет

Соккер.Ру // Заграница: тренеры, Ман Юнайтед, Фергюсон Алекс
Сегодня, 10:42 | Источник: Soccer.Ru | Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Антон Белюсь

Сегодня празднует свой 75-й день рождения самый титулованный тренер в истории британского футбола - бывший рулевой «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фергюсон.

Фергюсон бессменно возглавлял МЮ на протяжении 26 лет, выиграв за это время рекордное количество титулов, включая 13 побед в Премьер-лиге и 2 победы в Лиге чемпионов. Под руководством шотландца «красные дьяволы» выиграли больше трофеев, чем за всю свою предыдущую столетнюю историю.

Всего за свою тренерскую карьеру в Шотландии и Англии Фергюсон выиграл 49 трофеев.

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