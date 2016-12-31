Сэру Алексу Фергюсону - 75 лет
Сегодня, 10:42 | Источник: Soccer.Ru | Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Антон Белюсь
Сегодня празднует свой 75-й день рождения самый титулованный тренер в истории британского футбола - бывший рулевой «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фергюсон.
Фергюсон бессменно возглавлял МЮ на протяжении 26 лет, выиграв за это время рекордное количество титулов, включая 13 побед в Премьер-лиге и 2 победы в Лиге чемпионов. Под руководством шотландца «красные дьяволы» выиграли больше трофеев, чем за всю свою предыдущую столетнюю историю.
Всего за свою тренерскую карьеру в Шотландии и Англии Фергюсон выиграл 49 трофеев.
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Сэр Алекс Фергюсон по настоящему историческая личность, и я рад что мог наблюдать за его работой!
Сэр Алекс Фергюсон по настоящему историческая личность, и я рад что мог наблюдать за его работой!
Здоровья лучшему тренеру всех времён.
Здоровья лучшему тренеру всех времён.
Если не придираться то можно сказать 27.
Здоровья лучшему тренеру всех времён.
Сэр Алекс Фергюсон по настоящему историческая личность, и я рад что мог наблюдать за его работой!