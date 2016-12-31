Сэру Алексу Фергюсону - 75 лет

Сегодня празднует свой 75-й день рождения самый титулованный тренер в истории британского футбола - бывший рулевой «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фергюсон.

Фергюсон бессменно возглавлял МЮ на протяжении 26 лет, выиграв за это время рекордное количество титулов, включая 13 побед в Премьер-лиге и 2 победы в Лиге чемпионов. Под руководством шотландца «красные дьяволы» выиграли больше трофеев, чем за всю свою предыдущую столетнюю историю.

Всего за свою тренерскую карьеру в Шотландии и Англии Фергюсон выиграл 49 трофеев.