Рейтинг@Mail.ru

Гвардиола: «„Ливерпуль“ - претендент на победу в Премьер-Лиге»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль-:-Манчестер СитиМанчестер Сити
Начало матча: Сегодня, 20:30
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 11:08 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне матча с «Ливерпулем» высказал мнение, что за победу в Премьер-Лиге будут бороться шесть команд:

«Шесть команд в Премьер-Лиге ведут борьбу за титул и за попадание в зону Лиги чемпионов.

„Ливерпуль“ - претендент на победу в АПЛ. Все команды, претендующие на титул, необычайно сильны. Команды будут сражаться до конца сезона.

В предстоящем матче фактор „Энфилда“ будет играть важную роль. Нам нужно играть с той же интенсивностью, что и хозяева поля».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 12:00, редактировал Сегодня 12:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:56
ответ пользователю Olimpiada_Arkadievna (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:39
ответ пользователю dark_akex (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:38
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:25
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:24
ответ пользователю dark_akex (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:23, редактировал Сегодня 11:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:17
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:50 Семеду: «МЮ? Можете расслабиться, я сосредоточен лишь на „Бенфике“» 1
10:24 Дель Боске: «В Китае мне предлагали 15 млн евро в год» 1
10:08 Уго Санчес: «Роналду станет неоспоримым номером один в истории „Реала“» 18
09:56 Иньеста: «Наиболее логичным шагом будет продлить контракт с „Барселоной“ как можно скорее» 7
09:48 Икарди: «Надеюсь, 2017-й год не будет похож на 2016-й для „Интера“» 1
08:50 Венгер: «Не удивлён возвращением Эллардайса» 1
08:39 Симеоне: «Я не покину „Атлетико“» 4
06:35 Хендерсон: «Клопп знает когда нужно дать расслабиться, а где необходим пинок под зад» 5
04:18 Фото Конте: «300 млн за Роналду? Это неправильно, не хочу верить в такие суммы» 29
02:55 Бартез: «Зидан говорит правду, даже если она неприятна» 5
все материалы по этой теме
Турниры