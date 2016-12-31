Гвардиола: «„Ливерпуль“ - претендент на победу в Премьер-Лиге»
Начало матча: Сегодня, 20:30
Сегодня, 11:08 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне матча с «Ливерпулем» высказал мнение, что за победу в Премьер-Лиге будут бороться шесть команд:
«Шесть команд в Премьер-Лиге ведут борьбу за титул и за попадание в зону Лиги чемпионов.
„Ливерпуль“ - претендент на победу в АПЛ. Все команды, претендующие на титул, необычайно сильны. Команды будут сражаться до конца сезона.
В предстоящем матче фактор „Энфилда“ будет играть важную роль. Нам нужно играть с той же интенсивностью, что и хозяева поля».
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