Гвардиола: «„Ливерпуль“ - претендент на победу в Премьер-Лиге»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне матча с «Ливерпулем» высказал мнение, что за победу в Премьер-Лиге будут бороться шесть команд:

«Шесть команд в Премьер-Лиге ведут борьбу за титул и за попадание в зону Лиги чемпионов.

„Ливерпуль“ - претендент на победу в АПЛ. Все команды, претендующие на титул, необычайно сильны. Команды будут сражаться до конца сезона.

В предстоящем матче фактор „Энфилда“ будет играть важную роль. Нам нужно играть с той же интенсивностью, что и хозяева поля».