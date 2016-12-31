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«Бешикташ» претендует на Бони

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Сток Сити, Бешикташ, Бони Вильфрид
Сегодня, 12:27 | Источник: amkspor.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Сток Сити» Вильфрид Бони, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может продолжить карьеру в Турции.

По информации источника, интерес к 28-летнему ивуарийцу проявляет «Бешикташ».

Сообщается, что «горожане» с удовольствием расстанутся с форвардом, который, выступая на правах аренды за «Сток Сити», забил 2 мяча в 10 поединках АПЛ в нынешнем сезоне.

Также не исключено, что Бони может перебраться в Китай.

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