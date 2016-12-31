«Бешикташ» претендует на Бони

Нападающий «Сток Сити» Вильфрид Бони, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может продолжить карьеру в Турции.

По информации источника, интерес к 28-летнему ивуарийцу проявляет «Бешикташ».

Сообщается, что «горожане» с удовольствием расстанутся с форвардом, который, выступая на правах аренды за «Сток Сити», забил 2 мяча в 10 поединках АПЛ в нынешнем сезоне.

Также не исключено, что Бони может перебраться в Китай.