«Бешикташ» претендует на Бони
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Сток Сити, Бешикташ, Бони Вильфрид
Сегодня, 12:27 | Источник: amkspor.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Сток Сити» Вильфрид Бони, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может продолжить карьеру в Турции.
По информации источника, интерес к 28-летнему ивуарийцу проявляет «Бешикташ».
Сообщается, что «горожане» с удовольствием расстанутся с форвардом, который, выступая на правах аренды за «Сток Сити», забил 2 мяча в 10 поединках АПЛ в нынешнем сезоне.
Также не исключено, что Бони может перебраться в Китай.
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