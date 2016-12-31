Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Мидлсбро».

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Байи, Блинд, Феллаини, Эррера, Марсьяль, Погба, Мхитарян, Ибрагимович.

«Мидлсбро»: Вальдес, Чемберс, Эспиноса, Гибсон, Фрэнд, Лидбиттер, Форшоу, де Рон, Траоре, Даунинг, Негредо.