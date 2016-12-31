«Манчестер Юнайтед» - «Мидлсбро»: стартовые составы
Сегодня, 17:23 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Мидлсбро».
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Байи, Блинд, Феллаини, Эррера, Марсьяль, Погба, Мхитарян, Ибрагимович.
«Мидлсбро»: Вальдес, Чемберс, Эспиноса, Гибсон, Фрэнд, Лидбиттер, Форшоу, де Рон, Траоре, Даунинг, Негредо.
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