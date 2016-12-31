Рейтинг@Mail.ru

«Манчестер Юнайтед» - «Мидлсбро»: стартовые составы

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед0 : 0МидлсброМидлсбро
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:23 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Мидлсбро». 

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Байи, Блинд, Феллаини, Эррера, Марсьяль, Погба, Мхитарян, Ибрагимович.

«Мидлсбро»: Вальдес, Чемберс, Эспиноса, Гибсон, Фрэнд, Лидбиттер, Форшоу, де Рон, Траоре, Даунинг, Негредо.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:59
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:40, редактировал Сегодня 17:42
ответ пользователю волгoдoн (комментарий удален) (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:37
ответ пользователю Ryan Giggs 11 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:35
ответ пользователю волгoдoн (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:34
ответ пользователю Red_team (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:33
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 17:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:30
ответ пользователю волгoдoн (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:30
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:29
ответ пользователю волгoдoн (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 17:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:26
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:30 «Лестер Сити» - «Вест Хэм»: стартовые составы 3
17:18 Видео «Селтик» одолел «Рейнджерс» в дерби «Старой Фирмы» 8
17:10 «Челси» - «Сток Сити»: стартовые составы 6
16:50 Коутиньо обошел Неймара в борьбе за звание лучшего бразильского игрока в Европе 19
16:04 Видео Роналду спел «We wish you a Merry Christmas» 24
14:56 Видео Каррагер: «Любимый момент 2016 года? Гари Невилл в „Валенсии“» 10
07:58 «Тоттенхэм» согласовал контракт с Nike 8
06:19 «Ливерпуль» отправит с Мане личного физиотерапевта на Кубок Африки 5
00:59 «Халл» и «Эвертон» поделили очки 7
Вчера
22:18 «Халл Сити» - «Эвертон»: стартовые составы 0
все материалы по этой теме
Турниры