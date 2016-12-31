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«Ливерпуль» дома обыграл «Манчестер Сити»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль1 : 0Манчестер СитиМанчестер Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:23 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 19-го тура АПЛ победу «Ливерпулю» над «Ман Сити» принес точный удар полузащитника «красных» Джорджиньо Вейналдума.

Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 1:0 (1:0)
Голы: Вейналдум 8

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Хендерсон (Ориги 64), Вейналдум, Джан, Лаллана, Мане (Лейва 89), Фирмино.
Главный тренер: Юрген Клопп.

«Манчестер Сити»: Браво, Сабалета (Навас 86), Стоунз, Отаменди, Коларов, Фернандиньо, Туре (Ихеаначо 89), Стерлинг, Силва, Де Брюйне, Агуэро.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Предупреждения: Клаван 7, Джан 75, Отаменди 90+2.

Судья: Крейг Поусон.

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