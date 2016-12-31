«Ливерпуль» дома обыграл «Манчестер Сити»
Сегодня, 22:23 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В поединке 19-го тура АПЛ победу «Ливерпулю» над «Ман Сити» принес точный удар полузащитника «красных» Джорджиньо Вейналдума.
Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 1:0 (1:0)
Голы: Вейналдум 8
«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Хендерсон (Ориги 64), Вейналдум, Джан, Лаллана, Мане (Лейва 89), Фирмино.
Главный тренер: Юрген Клопп.
«Манчестер Сити»: Браво, Сабалета (Навас 86), Стоунз, Отаменди, Коларов, Фернандиньо, Туре (Ихеаначо 89), Стерлинг, Силва, Де Брюйне, Агуэро.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
Предупреждения: Клаван 7, Джан 75, Отаменди 90+2.
Судья: Крейг Поусон.
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Важной, грамотной!
Притрется к игрокам и игроки к нему притрутся.
Для той игры,которую исповедует Пеп нужно время.
Сегодня выиграл Клопп,завтра Гвардиола.
Я устал, я жрать хочу, я спать хочу)))))Все с новым годом)))
Вместо футбола пришлось смотреть Киркорова.
Ливерпуль с победой.
У Сити лучшее впереди.
Всех с победой и с Новым годом!
Всех с победой! В погоне за пенсами.
Ну и Елагин в конце был на высоте со стихом Бродского. Ну какой Гутцайт, какой Генич??!!