Кейн сегодня проведет свой 100-й матч в АПЛ

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, с которым клуб недавно продлил контракт, оказался в стартовом составе команды на сегодняшний матч АПЛ против «Уотфорда». Это будет 100-я игра для нападающего в рамках Премьер-Лиги.

В 96 матчах за «Тоттенхэм» в АПЛ Кейн забил 57 голов. Еще три матча он провел в аренде за «Норвич».