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Кейн сегодня проведет свой 100-й матч в АПЛ

Матч: УотфордУотфорд0 : 0ТоттенхэмТоттенхэм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Кейн Харри
Сегодня, 16:06 | Источник: Твиттер ФК "Тоттенхэм"

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, с которым клуб недавно продлил контракт, оказался в стартовом составе команды на сегодняшний матч АПЛ против «Уотфорда». Это будет 100-я игра для нападающего в рамках Премьер-Лиги.

В 96 матчах за «Тоттенхэм» в АПЛ Кейн забил 57 голов. Еще три матча он провел в аренде за «Норвич».

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