Кейн сегодня проведет свой 100-й матч в АПЛ
Сегодня, 16:06 | Источник: Твиттер ФК "Тоттенхэм"
Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, с которым клуб недавно продлил контракт, оказался в стартовом составе команды на сегодняшний матч АПЛ против «Уотфорда». Это будет 100-я игра для нападающего в рамках Премьер-Лиги.
В 96 матчах за «Тоттенхэм» в АПЛ Кейн забил 57 голов. Еще три матча он провел в аренде за «Норвич».
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