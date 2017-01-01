Президент «Торино»: «Мы не в состоянии платить Харту его зарплату»
Сегодня, 19:49 | Источник: Espn.com | Редакция: Антон Белюсь
Президент «Торино» Урбано Каиро дал понять, что голкипер Джо Харт, выступающий за «быков» на правах аренды, летом, скорее всего, покинет команду:
«Мы знаем, что Харт - не наш игрок, и мы не в состоянии платить ему его зарплату. Посмотрим в июне, что мы сможем предпринять».
Ранее сообщалось, что попытку приобрести Харта предпримут «Ливерпуль» и «Челси».
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