Президент «Торино»: «Мы не в состоянии платить Харту его зарплату»

Президент «Торино» Урбано Каиро дал понять, что голкипер Джо Харт, выступающий за «быков» на правах аренды, летом, скорее всего, покинет команду:

«Мы знаем, что Харт - не наш игрок, и мы не в состоянии платить ему его зарплату. Посмотрим в июне, что мы сможем предпринять».

Ранее сообщалось, что попытку приобрести Харта предпримут «Ливерпуль» и «Челси».