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Президент «Торино»: «Мы не в состоянии платить Харту его зарплату»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Торино, Манчестер Сити, Харт Джо
Сегодня, 19:49 | Источник: Espn.com | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Торино» Урбано Каиро дал понять, что голкипер Джо Харт, выступающий за «быков» на правах аренды, летом, скорее всего, покинет команду: 

«Мы знаем, что Харт - не наш игрок, и мы не в состоянии платить ему его зарплату. Посмотрим в июне, что мы сможем предпринять».

Ранее сообщалось, что попытку приобрести Харта предпримут «Ливерпуль» и «Челси».

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