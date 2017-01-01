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Стам: «Фергюсон допустил ошибку, продав меня»

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Рединг, Стам Яп , Фергюсон Алекс
Сегодня, 20:12 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь

Нынешний наставник «Рединга» Яп Стам считает, что в 2001 году тогда еще главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон допустил ошибку, решив продать в «Лацио» голландского защитника:

«Конечно, это было ошибкой! Я знал это, ведь тогда я хорошо себя чувствовал.

Конечно, я тогда был расстроен. Но когда сам становишься тренером, понимаешь, что порой необходимо принимать определенные решения.

Ему не нужно подходить ко мне и говорить: „Послушай...“. Всякое случается, нужно продолжать двигаться дальше и стараться реализовать себя в другом месте.

Фергюсон вселил в меня уверенность, я многому у него научился, что использую сейчас в своей тренерской деятельности. Я хотел поиграть за МЮ еще пару сезонов, но так уж сложилось».

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