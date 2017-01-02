МЮ готов отпустить Смоллинга в «Эвертон»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг может сменить команду, если в МЮ придет из «Бенфики» Виктор Линделеф. В таком случае «Юнайтед» будет готов продать Смоллинга, которым интересуется «Эвертон». Ранее интерес к нему проявляли и другие английские клубы.