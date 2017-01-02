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МЮ готов отпустить Смоллинга в «Эвертон»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Эвертон, Смоллинг Крис
Сегодня, 08:27 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг может сменить команду, если в МЮ придет из «Бенфики» Виктор Линделеф. В таком случае «Юнайтед» будет готов продать Смоллинга, которым интересуется «Эвертон». Ранее интерес к нему проявляли и другие английские клубы.

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