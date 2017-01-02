Кейн: «Мы должны прервать победную серию „Челси“»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал победу над «Уотфордом» (4:1) в матче чемпионата Англии, где он оформил дубль.

«Это все здорово, но нужно переключиться. Впереди важнейший матч с „Челси“. Мы знаем, насколько он ценен. Все это знают. Атмосфера будет фантастической. Мы с нетерпением уже ждем этой игры. Но сначала нужно хорошо восстановиться. Нужно прервать победную серию „Челси“ и надеяться, что он будет терять очки в дальнейшем».