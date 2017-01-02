Агент: «„Палмейрас“ очень хочет подписать Мело»
Сегодня, 11:58 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Агент полузащитника «Интера» Фелипе Мело Хосе Родригес подтвердил, что 33-летний бразилец вернется на родину.
«Все может сложиться легко, а может и сложно. Сейчас все зависит от „Интера“. Я могу подтвердить, что „Палмейрас“ очень хочет подписать Фелипе. Они полны решимости вернуть его в Бразилию».
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