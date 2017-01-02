Агент: «„Палмейрас“ очень хочет подписать Мело»

Агент полузащитника «Интера» Фелипе Мело Хосе Родригес подтвердил, что 33-летний бразилец вернется на родину.

«Все может сложиться легко, а может и сложно. Сейчас все зависит от „Интера“. Я могу подтвердить, что „Палмейрас“ очень хочет подписать Фелипе. Они полны решимости вернуть его в Бразилию».