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Симонян: «Пеле запомнил Царёва на всю жизнь»

Соккер.Ру // Россия: игроки, Симонян Никита
Сегодня, 12:45 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Знаменитый советский футболист, а ныне первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал известие о смерти на 86-м году жизни экс-защитника «Динамо» и сборной СССР Виктора Царева.

«Помню, как-то в Москву приезжал Пеле. Мы поздоровались, он лукаво улыбнулся и извинился за то, что бразильцы обыграли сборную СССР на чемпионате мира 1958 года со счетом 2:0. А потом вдруг Пеле меня спросил, кто у нас играл под пятым номером. Я ответил, что Царев.

Именно Царев опекал Пеле, и именно игра со сборной СССР стала единственной для Пеле, в которой он не забил на том чемпионате. Получается, что Пеле запомнил Царева на всю жизнь.

Соперничали мы только на поле, а так всегда были в хороших добрых отношениях. Надо отдать должное Виктору - он был потрясающим полузащитником. Трудно вспомнить у нас футболиста, который играл бы так же цепко».

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